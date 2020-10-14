Эксперты Роскачества рассказали, как обезопасить ребенка в интернете

Роскачество объяснило, каким рискам подвергаются дети в сети и как их уберечь от возможных проблем. Вопрос о грамотном построении учебного процесса в интернете остро встал из-за пандемии коронавируса, сообщили «Политике Сегодня» в пресс-службе организации.

По данным Mediascope за 2018 год, уже в возрасте 5–11 лет интернетом пользуется 93% детей, в возрасте 5–7 лет это 89%, 8–11 лет — 97%. Растет и доля проводимого в сети времени: в возрасте 5–7 лет это 39%, а к 8–11 годам показатель возрастает до 55%.

Согласно опросу Роскачества совместно с компанией OMI, основными опасностями и угрозами в интернете родители считают контент, связанный с насилием и жестокостью (90%), общение с незнакомцами (89%), опасные группы в соцсетях (89%), информация, связанная с употреблением наркотиков (86%) и порнографический контент (84%).

Ребенку нужно рассказать главные правила цифровой грамотности. Дети не должны открывать ссылки и сообщения от незнакомых людей, скачивать торренты, а также должны использовать антивирус, считают эксперты. Кроме того, родителям нужно контролировать время, которое ребенок тратит на сторонние от учебы активности. Речь идет о соцсетях или играх, а также развлекательных сайтов.

Специалисты предлагают настроить временной лимит, в течение которого дети смогут находиться в интернете, и установить расписание, ограничивающее использование гаджетов в учебное и ночное время.

Стоит ограничить переход по запросам в браузере на сомнительные темы, а также сумму, которую ребенку можно тратить на покупки через интернет.

«Родителю следует постепенно ослаблять собственный контроль и передавать эту функцию ребенку, тем самым способствовать развитию у него навыков самоконтроля. Например, можно предоставить подростку возможность самостоятельно регулировать время использования тех или иных приложений», — советуют эксперты.

В Роскачестве также напомнили, что ребенок, который «гуляет» в сети сам по себе, находится в зоне риска. В интернете он может найти все — даже ту информацию, от которой его стоит ограничить. При этом родительский контроль должен быть ненавязчивым и не нарушающим границы ребенка, подчеркивается в сообщении.

Ранее Роскачество оценило сервисы каршеринга по критериям информационной безопасности, производительности, удобства и надежности. По результатам проверки эксперты признали лучшими приложения «Яндекс.Драйв», «Делимобиль» и BelkaCar.