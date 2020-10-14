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10:39   14 Октября 2020
Происшествия

Знакомые нижегородского стрелка пытаются заработать на имени убийцы

Знакомые нижегородского стрелка пытаются заработать на имени убийцы

Знакомые стрелка из Нижегородской области Данилы Монахова пытаются заработать на громком инциденте, сообщает издание "ПроГород".

Журналисты связались с родственниками 18-летнего молодого человека, чтобы задать несколько вопросов относительно его биографии. Знакомый Монахова согласился дать интервью только за определенную сумму.

"Это циничные люди, которые сами себе на уме", — заявил психолог Евгений Быстров.

Молодой человек открыл стрельбу 12 октября в деревне Большеорловское. Трое граждан скончались на месте, еще трое получили ранения. Одной из пострадавших была бабушка стрелка, которая вскоре умерла в больнице. Тело злоумышленника было найдено 13 октября.

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Автор: Василий Пименов
#стрелок #нижегородская область #Большеорловское

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