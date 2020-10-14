10:39 14 Октября 2020Происшествия
Знакомые нижегородского стрелка пытаются заработать на имени убийцы
Знакомые стрелка из Нижегородской области Данилы Монахова пытаются заработать на громком инциденте, сообщает издание "ПроГород".
Журналисты связались с родственниками 18-летнего молодого человека, чтобы задать несколько вопросов относительно его биографии. Знакомый Монахова согласился дать интервью только за определенную сумму.
"Это циничные люди, которые сами себе на уме", — заявил психолог Евгений Быстров.
Молодой человек открыл стрельбу 12 октября в деревне Большеорловское. Трое граждан скончались на месте, еще трое получили ранения. Одной из пострадавших была бабушка стрелка, которая вскоре умерла в больнице. Тело злоумышленника было найдено 13 октября.