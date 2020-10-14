Знакомые нижегородского стрелка пытаются заработать на имени убийцы

Знакомые стрелка из Нижегородской области Данилы Монахова пытаются заработать на громком инциденте, сообщает издание "ПроГород".

Журналисты связались с родственниками 18-летнего молодого человека, чтобы задать несколько вопросов относительно его биографии. Знакомый Монахова согласился дать интервью только за определенную сумму.

"Это циничные люди, которые сами себе на уме", — заявил психолог Евгений Быстров.

Молодой человек открыл стрельбу 12 октября в деревне Большеорловское. Трое граждан скончались на месте, еще трое получили ранения. Одной из пострадавших была бабушка стрелка, которая вскоре умерла в больнице. Тело злоумышленника было найдено 13 октября.