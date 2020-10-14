Украинцев заставят заплатить за квартиры

Украинцев предупредили, что в 2021 году правительство увеличит не только минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, но и налоги. Люди заплатят больше за квартиры и дома, размер которых превышает норму.

Так нормой считается квартира 60 кв м, а дом — 120. Размер налога на недвижимость составляет 1,5% от МРОТ за каждый кв м сверх нормы. Украинцы в 2021-ом году заплатят за 2020-ый, поэтому и размер МРОТ учтут за прошлый год.

В 2020-ом году минимальный размер оплаты труда на Украине составил 4 723 гривны (12 889 рублей). Получается, что за каждый кв м жилья сверх нормы нужно заплатить 70,8 гривны (2,5 рубля). Например, если украинец владеет квартирой 100 кв м, тогда за 40 кв м нужно переплатить 2 832 гривны (7 728 рублей).

Риелтор Максим Бабуряк в комментарии украинскому изданию Obozrevatel отметил, что граждане, которые сдают собственную квартиру другим людям, заплатят еще больше. По его словам, у арендодателей нет налоговой льготы.

Если у украинца есть машина младше пяти лет, на которую он потратил от 375 МРОТ (1,8 млн грн или 4,9 млн руб), тогда автовладелец заплатит 25 тысяч гривен налога (68,2 тысячи рублей). Правительство предложило снизить норму до 200 МРОТ или млн грн (2,7 млн руб).

Также украинское правительство предложило повысить акциз на алкоголь на 11,6%, поэтому покупателей предупредили о росте цен. Касательно экологии, за использование воды, леса придется заплатить на 11,6–12% больше.

Власти рассчитывают, что госбюджет в 2021 году пополнится благодаря налогам на 145 млрд грн (395,7 млрд руб). Так подоходный налог принесет бюджету на 28 млрд грн (76,4 млрд руб) или 25% больше, чем годом ранее.

По информации Министерства финансов Украины, доход бюджета от налога на добавленную стоимость с товаров, которые сделали на территории страны, в 2021 году увеличится на 68% до 130,5 млрд грн (356,1 млрд руб).