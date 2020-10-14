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10:33   14 Октября 2020
Политика

Условия жизни в пострадавшем от тайфуна районе КНДР расстроили Ким Чен Ына

Условия жизни в пострадавшем от тайфуна районе КНДР расстроили Ким Чен Ына

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын рассказал о нечеловеческих условиях жизни в шахтерском районе, сообщает ТАСС.

Ким Чен Ын лично посетил пострадавший от наводнения район провинции Хамген-Намдо на востоке страны, который полностью затопило из-за тайфуна. Сообщается, что там на данный момент проходят работы по восстановлению инфраструктуры.

Также глава республики приказал оказать всю необходимую помощь людям, пострадавшим от природной стихии. Речь идет о предоставлении питания и вещей первой необходимости. Сейчас люди размещены в общественных зданиях и частных квартирах.

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Автор: Борис Нестеров
#кндр #ким чен ын #тайфун

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