Представитель МПГУ: ультиматум Тихановской ударит по доходам белорусов

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская при помощи выдвинутого ультиматума рассчитывает оживить протесты в стране, считает замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Интервью с экспертом опубликовал RT.

Владимир Шаповалов рассказал, что в ультиматуме не выдвинуты новые требования. По мнению замглавы института истории и политики, забастовки, бойкоты и блокировки дорог уже использовались. Эксперт подчеркнул, что меры ни к чему не привели, а при повторном использовании подобных методов экономика Белоруссии и доход населения могут пострадать.

Ранее Светлана Тихановская обсуждала с рабочими начало забастовки на госпредприятиях, если глава Белоруссии не выполнит ее требования. Экс-кандидат рассказала о наиболее эффективных способах ведения забастовок в учреждениях в ходе онлайн-встречи с лидерами стачкомов Белоруссии.