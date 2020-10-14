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10:28   14 Октября 2020
Политика

Представитель МПГУ: ультиматум Тихановской ударит по доходам белорусов

Представитель МПГУ: ультиматум Тихановской ударит по доходам белорусов

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская при помощи выдвинутого ультиматума рассчитывает оживить протесты в стране, считает замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Интервью с экспертом опубликовал RT.

Владимир Шаповалов рассказал, что в ультиматуме не выдвинуты новые требования. По мнению замглавы института истории и политики, забастовки, бойкоты и блокировки дорог уже использовались. Эксперт подчеркнул, что меры ни к чему не привели, а при повторном использовании подобных методов экономика Белоруссии и доход населения могут пострадать.

Ранее Светлана Тихановская обсуждала с рабочими начало забастовки на госпредприятиях, если глава Белоруссии не выполнит ее требования. Экс-кандидат рассказала о наиболее эффективных способах ведения забастовок в учреждениях в ходе онлайн-встречи с лидерами стачкомов Белоруссии.

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Автор: Руслан Неглинный
#белоруссия #владимир шаповалов #светлана тихановская

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