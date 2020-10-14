Политолог Рар уверен, что Европа слишком слаба для "сдерживания России"

Политолог из Германии Александр Рар рассказал о проблемах Евросоюза, которые не дали повлиять на политику РФ, сообщает Украина.ру.

Немецкий аналитик заметил, что в последние годы европейским политикам стало не до сдерживания России из-за нескольких острых проблем, возникших на собственных рубежах.

По словам политолога, одним из первых факторов стало решение президента США Дональда Трампа сосредоточится исключительно на интересах своей страны, не обращая особенного внимания на своих партнеров.

Вторым потрясением стал Brexit. Европейское содружество до последнего не верило, что один из важнейших членов Евросоюза покинет организацию. Немало проблем для Европы доставила Турция. Помимо решения Анкары не вступать в ЕС, турецкое руководство рассматривает перспективы выхода из НАТО.

Наконец сами санкции, введенные Европейским союзом в 2014 против России также ударили западным компаниям. Все вышеперечисленные факторы в совокупности оказали на Европу такое давление, что возможностей для "сдерживания России" не осталось, подытожил эксперт.

Ранее стало известно, что у "Газпрома" появился новый конкурент в ЕС — Трансадриатический газопровод. По нему газ будет поступать в южную Европу из Азербайджана, сообщил телеканал 360.