Арестован задушивший трансгендера полицейский

Полицейского из Новосибирской области, подозреваемого в убийстве девушки-трансгендера, арестовали на два месяца, передает Telegram-канал "360".

По предварительным данным следствия, 20-летний сотрудник ППС встречался с 24-летней девушкой-трансгендером. Между влюбленными произошел конфликт на почве ревности, в ходе которого молодой человек избил и задушил трансгендера, после чего спрятал тело в лесу. О пропаже возлюбленной полицейский заявил 5 октября, однако его коллеги установили, что мужчина имеет непосредственное отношение к ее исчезновению.