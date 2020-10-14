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10:24   14 Октября 2020
Происшествия

Арестован задушивший трансгендера полицейский

Арестован задушивший трансгендера полицейский

Полицейского из Новосибирской области, подозреваемого в убийстве девушки-трансгендера, арестовали на два месяца, передает Telegram-канал "360".

По предварительным данным следствия, 20-летний сотрудник ППС встречался с 24-летней девушкой-трансгендером. Между влюбленными произошел конфликт на почве ревности, в ходе которого молодой человек избил и задушил трансгендера, после чего спрятал тело в лесу. О пропаже возлюбленной полицейский заявил 5 октября, однако его коллеги установили, что мужчина имеет непосредственное отношение к ее исчезновению.

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Автор: Илья Романович
#арест #полицейский #убийство трансгендера

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