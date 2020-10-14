"Конкорд" раскрыл детали иска бизнесмена Пригожина к Навальному

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин обратился в суд с иском к блогеру Алексею Навальному на 5 млн рублей из-за утверждений о поставках якобы некачественных продуктов питания в школы и детсады. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Конкорд".

Иск к основателю "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) со стороны Пригожина обусловлен постом Навального в соцсети Twitter. Предприниматель потребовал от блогера опровергнуть сказанное в посте, а также взыскать 5 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба. С таким же иском Пригожин обратился в суд против юриста ФБК Любови Соболь из-за ее высказываний в прессе.

Юристы, нанятые бизнесменом, ранее подготовили пять исковых заявлений для обращения в суд против Навального и его сторонников с целью защитить честь, достоинство и деловую репутацию предпринимателя. Причиной для этого послужили "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".