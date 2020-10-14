Россиянам рассказали, чего не стоит делать перед вакцинацией

Россиянам, которые хотят сделать прививку от коронавируса, нельзя умалчивать о наличии у них COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Если человек с подтвердившимся диагнозом получит вакцину, это может привести к побочным эффектам и нежелательным реакциям, подчеркнул заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он подчеркнул, что в тестировании препарата должны участвовать только здоровые добровольцы.

"Совершенно однозначно — людям нельзя скрывать болезни перед вакцинацией", — подчеркнул Горелов.

Слабость, повышение температуры, покраснения и боли после инъекции – это нормальная реакция на действие вакцины, уточнил эксперт. О всех возможных эффектах лекарства можно прочитать в аннотации.