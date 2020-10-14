Азербайджанские войска нанесли удар по военной технике Армении

Армия Азербайджана нанесла удар по военной технике на территории Армении. Об этом сообщило армянское Министерство обороны.

В ведомстве отметили, что Баку в своих действиях руководствовалось только предположениями о том, что армянская техника может нанести удар по населенным пунктам Азербайджана. Вооруженные силы Армении оставляют за собой право нанести удары по любому военному объекту на азербайджанской территории, подчеркивают в ведомстве.

Также в сообщении Минобороны сказано, что удар был нанесен в районе, который граничит с городом Карвачар в Нагорном Карабахе.