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10:02   14 Октября 2020
Политика

Азербайджанские войска нанесли удар по военной технике Армении

Азербайджанские войска нанесли удар по военной технике Армении

Армия Азербайджана нанесла удар по военной технике на территории Армении. Об этом сообщило армянское Министерство обороны.

В ведомстве отметили, что Баку в своих действиях руководствовалось только предположениями о том, что армянская техника может нанести удар по населенным пунктам Азербайджана. Вооруженные силы Армении оставляют за собой право нанести удары по любому военному объекту на азербайджанской территории, подчеркивают в ведомстве.

Также в сообщении Минобороны сказано, что удар был нанесен в районе, который граничит с городом Карвачар в Нагорном Карабахе.

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Автор: Юлия Яковлева
#минобороны #азербайджан #армения

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