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9:58   14 Октября 2020
Армия

Баку подтвердил, что нанес удары по военной технике Армении

Баку подтвердил, что нанес удары по военной технике Армении

ВС Азербайджана подтвердили, что нанесли "упреждающий" удар по ракетным комплексам противника, которые располагались в приграничных районах Армении.

Удар со стороны Азербайджана был произведен в целях "безопасности гражданского населения". По заявлению Баку, ракеты ВС Армении были нацелены на Гянджу, Мингячевир и другие города Азербайджана.

В ответ на это сообщение армянская сторона заявила, что оставляет за собой право на атаку любого военного объекта на территории Азербайджанской Республики.

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Автор: Илья Романович
#азербайджан #армения #карабах

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