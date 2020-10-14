Баку подтвердил, что нанес удары по военной технике Армении

ВС Азербайджана подтвердили, что нанесли "упреждающий" удар по ракетным комплексам противника, которые располагались в приграничных районах Армении.

Удар со стороны Азербайджана был произведен в целях "безопасности гражданского населения". По заявлению Баку, ракеты ВС Армении были нацелены на Гянджу, Мингячевир и другие города Азербайджана.

В ответ на это сообщение армянская сторона заявила, что оставляет за собой право на атаку любого военного объекта на территории Азербайджанской Республики.