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9:57   14 Октября 2020
Экономика

"Уралвагонзавод" остался без заказов на 2021 год

"Уралвагонзавод" остался без заказов на 2021 год

Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ), входящая в "Ростех", на данный момент не имеет действующих контрактов на 2021 год, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Основными заказчиками крупнейшего в России производителя вагонов в разные годы были СУЭК, "Федеральная грузовая компания", "Первая грузовая компания" (ПГК), но ни одна из них не сделала заказы на следующий год. РЖД, например, заключила контракты до 2025 года с "Рослокомотивом" и "Транспортным машиностроением".

Игроки рынка перевозок сейчас ориентируются в большей степени на лизинг уже действующего парка или выкупают необходимую часть друг у друга — это проще и дешевле. Однако источники утверждают, что "Уралвагонзавод" все равно не будет останавливать производство, поскольку цеха, производящие металл, работают в том числе и на военную промышленность. Скорее всего, вагоны будут отгоняться в тупики.

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Автор: Яна Либерман
#уралвагонзавод #вагоны #увз

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