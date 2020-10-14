"Уралвагонзавод" остался без заказов на 2021 год

Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ), входящая в "Ростех", на данный момент не имеет действующих контрактов на 2021 год, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Основными заказчиками крупнейшего в России производителя вагонов в разные годы были СУЭК, "Федеральная грузовая компания", "Первая грузовая компания" (ПГК), но ни одна из них не сделала заказы на следующий год. РЖД, например, заключила контракты до 2025 года с "Рослокомотивом" и "Транспортным машиностроением".

Игроки рынка перевозок сейчас ориентируются в большей степени на лизинг уже действующего парка или выкупают необходимую часть друг у друга — это проще и дешевле. Однако источники утверждают, что "Уралвагонзавод" все равно не будет останавливать производство, поскольку цеха, производящие металл, работают в том числе и на военную промышленность. Скорее всего, вагоны будут отгоняться в тупики.