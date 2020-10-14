WSJ: переброска сирийских боевиков в Карабах началась до вспышки конфликта

Новости о переброске Турцией боевиков из Сирии в Нагорный Карабах появились сразу после начала конфликта в регионе. Газета The Wall Street Journal подтвердила эту информацию.

Переброска сотен боевиков из Сирии в Азербайджан началась еще до вспышки конфликта 27 сентября. Сирийские источники сообщили, что уже в июле среди боевиков распространялась информация о вербовке для переброски в Азербайджан. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил ранее о том, что из Сирии в Нагорный Карабах прибыли боевики террористических организаций, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что в Кремле внимательно следят за ситуацией.