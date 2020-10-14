Собянин объявил о переходе некоторых учеников на дистанционное обучение

Учащиеся младших классов после каникул вернутся в школы. При этом старшеклассники перейдут на дистанционное обучение. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Школьники 1–5 классов вернутся к очному обучению с 19 октября. Однако ученики 6–11 классов не будут посещать уроки и начнут заниматься в дистанционном формате. Транспортные карты младшеклассников разблокируют для осуществления поездок, а бесплатный проезд для учеников старших классов по-прежнему будет приостановлен. Собянин также порекомендовал всем негосударственным организациям перейти на удаленку. Различные кружки и секции не будут работать до 1 ноября.