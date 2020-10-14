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9:30   14 Октября 2020
Общество

Медиацентр "Патриот" обсудит антироссийскую кампанию международных судов

Медиацентр "Патриот" обсудит антироссийскую кампанию международных судов

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" 14 октября в 14:00 проведут эфир на тему кампании Европейских судов против России.

Польская сторона наложила штраф в размере 7,6 млрд долларов на "Газпром" и его партнеров по "Северному потоку — 2". Помимо этого, Россия все чаще получает призывы отказаться от участия в Европейском суде по правам человека.

ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят в эфире компетентность международных судов и шансы "Газпрома" оспорить нелепые польские штрафы. Специалисты из разных областей и гости программы также заострят внимание на поправке к Конституции РФ о приоритете национального законодательства.

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Автор: Яна Либерман
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