Смена экипажа МКС отправилась на корабле "Союз МС-17" с космодрома Байконур

Два российских космонавта и астронавт НАСА отправились с космодрома Байконур к Международной космической станции. Как сообщил телеканал "Звезда", корабль "Союз МС-17" стартовал в 08:45 по московскому времени.

Стыковка ожидается через три часа семь минут после старта, благодаря укороченной двухвитковой схеме сближения с МКС, которая будет применена впервые. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и астронавт НАСА Кэтлин Рубинс проведут на орбите в общей сложности 177 суток. Им придется продолжить поиск места утечки воздуха из станции. Для этого они взяли с собой специальное оборудование и материалы для ремонта корпуса МКС.