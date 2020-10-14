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9:15   14 Октября 2020
Общество

Собянин назвал приоритетные группы москвичей для вакцинации от коронавируса

Собянин назвал приоритетные группы москвичей для вакцинации от коронавируса

Приоритетный доступ к вакцине от коронавируса получат учителя старшего возраста. Об этом сообщили в мэрии Москвы.

Первоочередный доступ к вакцине от коронавируса нового типа медики обеспечат учителям старшего возраста, до 60 лет. Информацию об этом сообщил мэр столичного региона Сергей Собянин.

Правило будет действовать после того, как город начнет получать вакцину в промышленных объемах. Также в первую очередь препарат получат педагоги и люди, страдающие от хронических заболеваний.

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Автор: Яна Либерман
#собянин #вакцина #коронавирус

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