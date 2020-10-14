Глава РАН рассказал о состоянии пациентов после вакцины центра Чумакова

Испытания третьей по счету российской вакцины от коронавируса не показали нежелательных побочных эффектов у добровольцев. Об этом рассказал президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, сообщает РИА Новости.

Разработчиками третьей вакцины для профилактики COVID-19 стали специалисты Научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Клинические испытания препарата стартовали в Новосибирске неделю назад.

Сергеев отметил, что на данный момент испытания вакцины протекают успешно. У добровольцев не наблюдаются серьезные побочные эффекты от препарата.

Сейчас специалисты наблюдают за состоянием испытуемых. В их организмах должны появиться антитела к коронавирусу. Особенность вакцины Чумакова заключается в том, что она создана на основе самого вируса, который лишен инфекционных функций.