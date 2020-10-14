Международная полиция поможет спасти Шугалея

Россия должна сотрудничать с Интерполом, чтобы люди, которые удерживают социолога Максима Шугалея, были объявлены в международный розыск. Об этом заявил глава ФЗНЦ Александр Малькевич, передает Федеральное агентство новостей.

Российский социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан уже полтора года незаконно удерживаются в частной тюрьме "Митига" в Триполи. Малькевич в интервью ливийскому телеканалу "Великая Джамахирия" рассказал, что причиной похищения стала деятельность россиян в Ливии. Шугалей нашел доказательства многочисленных преступлений высокопоставленных чиновников Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

"Мы знаем, что на деньги, украденные у ливийского народа, председатель ВГС купил недвижимость в Стамбуле. У Башаги и Мишри есть банковские счета, которые необходимо заморозить. Они должны быть задержаны и представлены суду", — заявил Малькевич.

Первыми в международный розыск должны быть объявлены именно глава ВГС Халед аль-Мишри и "министр" внутренних дел ПНС Ливии Фатхи Башага, уверен глава Фонда защиты национальных ценностей. Россия на официальном уровне считает Шугалея и Суэйфана похищенными.