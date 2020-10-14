Путин проведет совещание с Правительством РФ по инвестиционному развитию

Президент России Владимир Путин 14 октября собирается провести совещание с членами российского правительства. Основной темой для обсуждения станет инвестиционное развитие России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Согласно данным пресс-службы, на совещании с докладом выступит глава Минэкономразвития Максим Решетников. В Кремле также уточнили, что во время совещания будут рассмотрены и актуальные в настоящее время вопросы.

В феврале, на совещании по экономическим вопросам, Путин отметил положительные тенденции макроэкономических показателей России. Для обеспечения роста экономики страны, президент РФ поручил запустить новый инвестиционный цикл.