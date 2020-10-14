Приезжие иностранцы будут предоставлять отпечатки пальцев МВД РФ

Правительству РФ поступил на рассмотрение законопроект МВД, согласно которому приезжающие в Россию иностранцы будут обязаны проходить дактилоскопическую регистрацию. Об этом сообщила "Парламентская газета".

Согласно этому законопроекту, иностранцы должны будут предоставить свои отпечатки пальцев и пройти медицинский осмотр, если они находятся на территории России больше одного месяца. Соответствующие меры необходимы для защиты граждан РФ от криминала и потенциальных угроз опасных инфекционных заболеваний.

Такой фрагментный контроль над приезжими из безвизовых стран в настоящее время особенно актуален. В соответствии со статистикой МВД, количество преступлений, совершенных мигрантами во время пандемии коронавируса, начало увеличиваться.