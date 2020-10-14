Омбудсмен Денисова заявила о рекордном дефиците пенсионного фонда Украины

Дефицит пенсионного фонда Украины на текущий момент составляет более 20 млрд долларов. Данный показатель — это рекорд для страны, отметила на Социальном форуме Совета ООН уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

Каждый третий житель Украины находится за чертой бедности и не может позволить себе самое необходимое для нормальной жизни. Ситуация с пенсионерами в стране обстоит еще хуже. Из-за огромных долгов государства уже в ближайшие месяцы могут начаться задержки по выдаче заработной платы.

"Несмотря на увеличение уровня оплаты труда, на Украине наблюдается такое явление, как бедность работающих", — заявила Денисова.

Корреспондент телеканала НТВ Инна Осипова рассказала, что для сокращения материальной нагрузки на пенсионный фонд, украинские политики призывают покинувших страну жителей оформлять пенсии там, где они работают. Для реализации проекта Киев заключил договоренности свыше чем с 20 государствами.