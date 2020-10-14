Трамп порадовал публику задорным танцем под неофициальный гимн ЛГБТ

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пустился в пляс во время одного из своих предвыборных митингов. Видеозапись действа попала в Сеть, где ее начали активно обсуждать пользователи, передает "ПолитРоссия".

Трамп, стоя на сцене перед соратниками, начал хлопать в ладоши и приплясывать под композицию американской группы Village People Y.M.C.A. Эта песня считается неофициальным гимном Манхэттенской гeй-диаспоры. Именно у здания "Юношеской христианской ассоциации" молодые люди назначали друг другу свидания.

"Если вы станете для нас танцевать, мы пойдем и проголосуем за вас", — отреагировал пользователь Сети на перформанс Трампа.

"Ужасно. Лучше бы я этого никогда не видел", — написал другой.

Президент США также обещал расцеловать избирателей, так как он переболел коронавирусом и теперь имеет иммунитет. Трамп провел в медицинском центре всего три дня, после чего находился в Белом доме, а 10 октября глава государства полноценно вернулся к своей профессиональной деятельности.