Медведев предложил обеспечивать граждан РФ лекарствами за счет государства

Лекарственные препараты по рецептам врачей можно сделать бесплатными для всех граждан РФ, используя механизмы обязательного медицинского страхования, заявил лидер "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Соответствующее предложение председатель единороссов озвучил во время заседания комиссии по подготовке предвыборной программы партии "Единая Россия".

"Нужно поставить задачу по обеспечению лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счет государственных средств", — подчеркнул Медведев.

Кроме того, зампред Совета безопасности России считает, что программа единороссов должна включать в себя обновленные требования по использованию электронных сервисов и услуг в сфере здравоохранения.