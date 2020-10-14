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7:02   14 Октября 2020
Общество

Медведев предложил обеспечивать граждан РФ лекарствами за счет государства

Медведев предложил обеспечивать граждан РФ лекарствами за счет государства

Лекарственные препараты по рецептам врачей можно сделать бесплатными для всех граждан РФ, используя механизмы обязательного медицинского страхования, заявил лидер "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Соответствующее предложение председатель единороссов озвучил во время заседания комиссии по подготовке предвыборной программы партии "Единая Россия".

"Нужно поставить задачу по обеспечению лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счет государственных средств", — подчеркнул Медведев.

Кроме того, зампред Совета безопасности России считает, что программа единороссов должна включать в себя обновленные требования по использованию электронных сервисов и услуг в сфере здравоохранения.

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Автор: Илья Романович
#медведев #лечение #лекарства

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