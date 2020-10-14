Польша вмешалась в спор России и Украины из-за борща

Пользователи из России и Украины устроили спор о происхождении борща. Причиной для этого послужило решение Киева включить блюдо в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает "ПолитРоссия".

Спор разгорелся на сайте британского издания The Times. Журналисты заявили, что борщ входит в список традиционной кулинарии многих славянских и восточноевропейских народов. В 16 веке в русских источниках он описывается как овощная похлебка из свеклы и съедобного борщевика.

Каждая страна описывает свой рецепт и происхождение этого блюда на свой лад. Журналисты пришли к выводу, что обсуждение борща становится похоже на "войну". Некоторые британские пользователи выразили недоумение в связи с тем, что в споре не участвует Польша.

После этого на сайте начали появляться комментарии от польских пользователей.