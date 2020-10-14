Польша вмешалась в спор России и Украины из-за борща
Пользователи из России и Украины устроили спор о происхождении борща. Причиной для этого послужило решение Киева включить блюдо в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает "ПолитРоссия".
Спор разгорелся на сайте британского издания The Times. Журналисты заявили, что борщ входит в список традиционной кулинарии многих славянских и восточноевропейских народов. В 16 веке в русских источниках он описывается как овощная похлебка из свеклы и съедобного борщевика.
Каждая страна описывает свой рецепт и происхождение этого блюда на свой лад. Журналисты пришли к выводу, что обсуждение борща становится похоже на "войну". Некоторые британские пользователи выразили недоумение в связи с тем, что в споре не участвует Польша.
После этого на сайте начали появляться комментарии от польских пользователей.
"Борщ польский. Моя бабушка квасила свеклу, так что на приготовление уходили дни, но свекла потом обретала глубокий аромат первоклассного кларета", — отметил один из читателей