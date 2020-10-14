Украинец избил нескольких людей в Киеве за пение гимна России

Украинский националист напал на молодых людей в Киеве, за то что они пели гимны России. Под удар попал один молодой человек и девушка. Об этом сообщило издание "Обозреватель".

Инцидент произошел недалеко от Олимпийского стадиона в Киеве. Две девушки стояли на улице и пели гимн, в то время, как парень снимал их на видео.

Через какое-то время, к молодым людям подошел крупный мужчина. Сначала он вступил с ними в диалог, после чего нанес несколько ударов парню, а затем атаковал девушку, которая попыталась защитить друга.

Похожие инциденты в стране происходят на постоянной основе. Некоторые украинские граждане очень негативно реагируют на употребление русского языка другими людьми. Например, не так давно сотрудница Международной академии управления персоналом в Киеве Алена Корган заявила в своих социальных сетях, что на Украине следует построить газовые камеры для "жидомоскалей".