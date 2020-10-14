СМИ подсчитали убытки российских авиакомпаний из-за пандемии

Пандемия коронавируса сильно ударила по авиакомпаниям из-за закрытия границ между странами. Больше всего это коснулось перевозчиков, которые осуществляют международные рейсы, передает Федеральное агентство новостей.

"Аэрофлот" стал одной из самых пострадавших российских авиакомпаний. Выделенная государством финансовая поддержка не смогла покрыть все убытки авиаперевозчика. Из-за пандемии многие пилоты и бортпроводники остались без работы. "Аэрофлот" в основном занимается международными перелетами, что и стало причиной таких больших потерь.

Намного легче карантин пережили компании, которые ориентированы на внутренние перевозки. Их объем работы сократился гораздо меньше. Среди таких перевозчиков можно отметить "Сибирь", "Победу", "Уральские авиалинии" и "Смартавиа".