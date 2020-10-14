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5:11   14 Октября 2020
Политика

Литовский политик заявил об ущербе от антироссийской политики Вильнюса

Литовский политик заявил об ущербе от антироссийской политики Вильнюса

Антироссийская политика литовского правительства действует только в ущерб стране, подчеркнул бывший мэр города Каунас Витаутас Шустаускас в интервью Sputnik Литва.

Грядущие парламентские выборы в Литве вряд ли приведут к смене внешнеполитического курса. По словам политика, сотрудничество с Россией и Белоруссией могло давно вывести экономику республики на "европейский уровень".

"Если бы не лаяли, как собаки, на Россию, жили бы хорошо... За бензин платили бы, наверное, несколько центов только", — отметил Шустаускас.

Собеседник издания убежден, что кадровые изменения в руководящем узле государства станут отправной точкой улучшения российско-литовских отношений. Также политик надеется на сокращение Вильнюсом трат на вооружение.

Недавно стало известно, что Болгария поддерживает Литву и Польшу в антироссийской политике. Так, МИД Болгарии в начале октября отозвал своего посла в РФ в качестве солидарности со своими партнерами, передает телеканал "360".

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Автор: Ирина Большунова
#литва #отношение с Россией #Шустаускас

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