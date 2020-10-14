Трамп во время лечения от COVID-19 почувствовал себя супергероем

Президент США Дональд Трамп почувствовал себя хорошо сразу, как только принял препарат, который специально для него разработала компания Regeneron Pharmaceuticals. Об этом глава государства рассказал на митинге в Пенсильвании, передает ТАСС.

Сыворотку для Трампа произвели на основе образцов крови трех сингапурцев, которые уже переболели коронавирусом. Президент смог поправиться буквально за неделю, а в медицинском центре он провел всего три дня.

"Все, что я знаю, так это то, что я принял что-то, что бы это ни было, но я очень быстро почувствовал себя хорошо. Не знаю, что это было. Антитела... Антитела... Не знаю, я принял это и сказал, что чувствую себя как супермен", — поделился воспоминаниями Трамп.

Он также выразил признательность врачам, которые участвовали в его лечении. Глава США указал на неоспоримое преимущество должности президента — "если вы не чувствуете себя на 100%, у вас больше врачей, чем вы думали их существует в мире". За Трампом наблюдали сразу 14 специалистов. Новость о положительном результате теста на коронавирус Трамп сообщил 2 октября в своем Twitter-аккаунте, передает телеканал "360".