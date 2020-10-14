Депутат Выборный предложил повысить возрастной ценз для приобретения оружия
Запрещать ношение оружия не стоит, но меры по контролю необходимо ужесточить. Об этом телеканалу "360" заявил депутат Анатолий Выборный.
Недавние трагедии со смертельными перестрелками в Нижнем Новгороде и Югре вызвали обеспокоенность среди общественности, депутаты предложили различные меры по защите населения от опасных приспособлений.
Разрешение на оружие необходимо начать выдавать только после 21 года, так как до этого возраста у молодых людей "тело выросло, а голова нет", заявил Выборный. Он также призвал не сравнивать нынешнее время с периодом войн, когда оружием пользовались даже подростки.
"Это совсем другая ситуация, чем та, что сейчас, когда дети вырастают в максимально теплой "ванне2. Все решения принимаются родителями. И этот вопрос нужно обязательно учитывать", — отметил депутат.
Психическое здоровье и привычки обладателей лицензий на оружие стоит регулярно проверять. Злоупотребление наркотиками или алкоголем должно стать поводом для обнуления разрешения, как и регулярное нарушение закона.