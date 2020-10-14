NYT: Америка уступила России позиции лидирующей страны

Соединенные Штаты Америки из-за ряда стратегических ошибок упустили шанс стать первой страной, создавшей вакцину от COVID-19. Этим промахом поспешила воспользоваться Россия, благодаря чему она вырвалась на лидирующие позиции в мире.

Об этом пишет американская газета The New York Times, приводя мнение профессора политологии из Университета Содружества Виргинии, специалиста по глобальному здравоохранению, специализирующемся на России и Евразии Джудит Твигг.

По мнению профессора, именно президент США Дональд Трамп виноват в том, что первая эффективная вакцина от коронавируса была создана в России, а не в Штатах.

Российская вакцина «Спутник V», которую Москва официально утвердила в качестве завершенного опытного образца еще 11 августа 2020 года, может стать общемировым средством борьбы с пандемией. Россия проводит третий самый массовый этап испытаний своего препарата и готовится к его массовому производству. При этом заинтересованность в этой вакцине уже выразили более 50 стран мира, далеко не все из которых состоят с Россией в добрососедских отношениях.

Вторым претендентом на создание эффективной вакцины, а значит на роль «глобального спасения» является Китай. Там тоже клинические испытания находятся на завершающей стадии.

«Неужели мы и впрямь собираемся сдать эту высоту господину Путину?», — удивляется американский профессор.

Еще недавно конкуренцию России в борьбе за лидерство в «гонке вакцин» могли составить Соединенные Штаты, но Вашингтон упустил этот шанс, пишет Твигг.

Трамп, с его подходом «Америка превыше всего», настаивал на том, чтобы на себе опробовать американскую вакцину, пока в этом месяце контролирующие органы наконец не сумели его переубедить. Москва же, сумела сделать из своей вакцины способ укрепить мягкую силу России в мировом масштабе.

По мнению профессора, Россия стремится стать первым производителем действующей вакцины от коронавируса, не столько даже ради очередного повода для национальной гордости, сколько ради укрепления имиджа сверхдержавы. И на этом пути российское руководство использует все возможные методы:

«Москва пользуется слабостями и уязвимыми местами США — односторонностью, пренебрежением ключевыми союзниками или отказом от них и отходом от утвержденной науки — чтобы укрепить мировой имидж России и ее положение сверхдержавы», — отмечает Джудит Твигг.

А в это время США не просто отстали в разработке действующей вакцины, но и отказались присоединиться к программе Covax – инициативе по справедливому распределению вакцины и совместным закупкам, которая уже объединила десятки стран.

Хотя, сделав достаточно скромные вложения в программу Covax, Вашингтон мог бы хоть что-то противопоставить успехам России в разработке вакцины, и при этом внести свою лепту на пользу мировому сообществу, считает Твигг.

Трамп же со своей стороны, лишь сообщил, что разработки американского препарата «продвинулись». А также президент США выразил надежду на то, что российская вакцина «Спутник V» действительно окажется эффективна.