Беглов предрек жесткие ограничения за несоблюдение антикоронавирусных мер

Власти Санкт-Петербурга будут вынуждены ужесточить ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, в случае дальнейшего несоблюдения гражданами принятых мер, отметил глава Северной столицы Александр Беглов на странице в "ВКонтакте".

Губернатор поделился достижениями Петербурга за минувшую неделю. По его словам, за непродолжительное время ему удалось провести множество важных встреч и совещаний, в рамках которых также поднималась тема коронавируса. На заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию инфекции глава города принял оперативный план на случай обострения эпидемиологической ситуации.

"Мы все сейчас стоим перед выбором — по какому пути пойти — четкое соблюдение предписаний РПН, для чего требуется соблюдение дисциплины каждым жителем, или же ввод ограничений на работу организаций", — отметил Беглов.

Он добавил, что блокировка работы предприятий повлечет за собой удар по экономике, которая только начала восстанавливаться после первой волны COVID-19. Власти Северной столицы сделают все для предотвращения вторичного закрытия организаций, в связи с чем надеются на содействие и понимание со стороны петербуржцев, заключил Беглов.

Недавно стало известно, что рост количества людей с коронавирусом будет продолжаться в России еще около 20 дней. Мнение высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает телеканал "360".