Врач Малышева посоветовала некоторым людям отказаться от петрушки

Некоторые продукты могут привести человека к тромбозу. Телеведущая и врач Елена Малышева в эфире Первого канала перечислила, от какой еды лучше отказаться.

Тромбоз грозит людям старшего поколения и тем, кто страдает варикозом, уточнила врач. Таким людям лучше отказаться от петрушки, шпината, базилика. Эти продукты содержат витамин К, который помогает свертыванию крови. При образовании тромбов в сосудах они не растворяются, что может привести к фатальным последствиям.

Людям, которые находятся в группе риска, стоит ввести в рацион киви и куркуму. Эти продукты могут снизить способность тромбоцитов склеиваться и препятствуют их образованию.

Недавно Малышева заявила, что на фоне пандемии коронавируса все забыли о других болезнях, от которых умирает не меньше людей. Она напомнила о туберкулезе, гепатите, пневмонии и малярии, передает телеканал "360".