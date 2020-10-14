«Главред» объяснил украинцам, что не так с устаревшими британским катерами

Киев, заключив с Великобританией контракт на приобретение и строительство ракетных катеров, на самом деле получит доступ к технологиям 30-летней давности.

Об этом пишет украинское издание «Главред», приводя рассуждения советника главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам Павла Вернивского.

По словам эксперта, Великобритания, заключив с Украиной контракт на 1,6 миллиарда долларов, просто «втюхала» ей устаревшие технологии. А Киев преподносит это как победу, думая, что тем самым может позлить Москву.

«Помните, как у Рокфора из мультфильма «Чип и Дейл» отключался мозг при запахе сыра? – напомнил Вернивский, — Вот так же у некоторых украинцев отключается мозг, когда есть возможность позлить русских».

Также, по его словам, украинцам в свое время «вырубило мозги» при одном только упоминании о подписании ассоциации с Евросоюзом. Никого уже не волновало, что ассоциация не является гарантией вступления в ЕС, и что условия могли бы быть получше и что лучше было бы поторговаться еще. На все это было наплевать, главное, что подписали, и «по барабану» на каких условиях, вспоминает эксперт.

Что же не так с приобретенными у Великобритании катерами? Чтобы понять это, надо для начала разобраться с тем, что такое UKEF.

«А это организация, созданная для поддержки британского экспорта! Британского экспорта, а не производства других стран! По сути, кредит размером 1,6 миллиарда долларов нам дали для того, чтобы мы купили что-то у британцев», — объясняет Вернивский.

При этом на Украине не будут производится полностью ракетные катера. Украине доверят собирать только корпус, стоимость которого составляет 5-10% себестоимости всего катера.

Точно такой же контракт еще в 2000-м году с Великобританией заключила Греция. Она приобрела такие же ракетные катера, и, по условиям контракта, на греческой верфи Elefsis Shipyards строился только корпус. А поставками всего оборудования и вооружений, также, как и дальнейшим материально-техническим обеспечением, занималась британская компания Vosper Thornycroft, позже переименованная в BAE Systems.

Таким образом Украина не сможет поставить на свои «новые» катера даже собственную ракету «Нептун». И все технологии, к которым украинцы получат доступ, касаются только строительства корпуса катера.

«Никто нас не будет учить создавать электронику и оборудование для катера. Мы все это будем импортировать. А потом еще платить за техническое обслуживание в дальнейшем. Потому нам и дали кредит от UKEF», — объясняет эксперт.

В заключение Вернивский напоминает, что корпус катера, который будет теперь производится на Украине, был разработан для ВМФ Катара в далеком 1992 году. Это значит, что британцы допустили украинцев до технологий почти 30-летней давности.

«Так, если кто забыл, 30 лет назад мы могли строить авианосцы и фрегаты. Наш флагман «Гетман Сагайдачный» спущен на воду тоже в 1992 году», — с горечью отмечает эксперт.

Но украинцы, по его словам, непонятно почему, поливают грязью все отечественное, и при этом радуются устаревшим западным технологиям. Объяснить это можно лишь развитым комплексом неполноценности, уверен Вернивский.