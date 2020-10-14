Постпред САР в ООН призвал принять меры для устранения санкций Запада

Сирийское правительство неотвратимо придерживается принципов устойчивого развития на ближайшие десять лет. Однако достигнуть целей не представляется возможным из-за ряда проблем, о которых рассказал постпред Сирии в ООН Башар Джаафари, передает SANA.

Политик в рамках заседания второго комитета Генассамблеи ООН заявил, что власти арабской республики прилагают максимум усилий для реализации поставленных задач стабильного развития. Но камнем преткновения на пути к желаемому стали односторонние экономические санкции Запада в отношении Сирии. Определенные трудности на пути к прогрессу создает и поддержка иностранными структурами боевиков на Ближнем Востоке.

"В дополнение к санкциям страны Запада занимаются разграблением ресурсов Сирии. И речь идет не только о нефти и газе", — отметил Джаафари.

Речь идет о сфере сельского хозяйства и археологических памятниках, которые пострадали в результате действий Запада. Постпред САР в ООН обратился к международной организации с призывом устранить ограничения, которые были введены против Дамаска.