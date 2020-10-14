МО Армении: одни из самых тяжелых боев прошли 13 октября в Карабахе

Ожесточенные бои прошли 13 октября на северном направлении территории линии соприкосновения в карабахской республике. Официальный представитель Минобороны Арцрун Ованнисян в своем в Facebook назвал их самыми тяжелыми за время эскалации конфликта.

Он в рамках традиционного брифинга заявил о наступлении вооруженных сил Азербайджана по северному направлению от карабахских границ. В ходе боевых действий силы противника использовали бронетехнику, применению которой предшествовала усиленная артиллерийская подготовка. Атака была заблокирована благодаря усилиям армянских солдат, резервистов и ополченцев, передает Федеральное агентство новостей.

"Сегодня на северном направлении шли очень тяжелые бои, возможно, одни из самых тяжелых боев этой войны", — отметил Ованнисян.

После неудачного наступления ВС Азербайджана предприняли попытку реализовать "информационные операции". Речь идет о диверсантах, задача которых проникнуть на территорию населенных пунктов Нагорного Карабаха с целью сфотографироваться на фоне сооружений, чтобы в будущем выдать их за административные здания. С помощью подобных вбросов Баку пытается оказать психологическое воздействие на общество.