Оперштаб Москвы: умерли еще 52 пациента с диагнозом COVID-19

Зафиксировано еще 52 случая смерти среди столичных пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией. Всего в Москве за время с начала распространения вируса умерли 5739 человек, передает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Алина Бочарова рассказала в беседе с журналистом "Интерфакса" о выявлении почти 150 нарушителей масочного режима среди посетителей вокзалов. По ее словам, их сегодня штрафовали за отсутствие средства защиты в рамках запланированного рейда.