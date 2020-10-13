Власти Мальты задержали лодки для нелегальных ливийских мигрантов

Несколько контейнеров с 23 лодками были остановлены в Мальте по пути в Ливию. Информацию об этом сообщает мальтийское издание Lovin Malta.

Сотрудники таможенной службы считают, что судна могли предназначаться для транспортировки нелегальных мигрантов. Снимки задержанных лодок представлены на сайте таможенного ведомства Мальты, передает издание.

Мальта ранее работала с охраной так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Она докладывала ПНС информацию о координатах лодок с беженцами. Боевики перехватывали судна и отправляли мигрантов в Ливию. Беженцев подвергали пыткам и продавали, а женщин заставляли заниматься проституцией, сообщает Федеральное агентство новостей.