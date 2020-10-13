МИД России прокомментировал условие США для продления СНВ-3

Россия получила предложение от США о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), однако при одном условии. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал позицию Вашингтона, передает РИА Новости.

Представитель ведомства назвал предложение американской стороны неприемлемым. По его словам, всем уже давно известно непреодолимое желание США заблокировать возможность использования Россией ядерных арсеналов.

Соединенные Штаты могут не рассчитывать на так называемый "октябрьский сюрприз" по случаю президентских выборов в стране. Таким образом, действующая власть хочет удержать свои позиции, создавая для американцев миротворческий образ, отметил Рябков.