Стариков сравнил ситуацию в мире с «великой депрессией» и предсказал войну

Эпидемией коронавируса воспользовались для того, чтобы искусственно обрушить мировую экономику. Это было сделано ради того, чтобы в мировом масштабе изменить статус-кво.

Такое мнение в своем Telegram-канале высказал российский политический и общественный деятель, публицист Николай Стариков, комментируя прогноз МВФ о том, что результатом пандемии COVID-19 станет ухудшение уровня жизни почти во всех странах мира.

Данный прогноз ранее, выступая на онлайн-мероприятии Лондонской школы экономики, организованном в преддверии ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка, озвучила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

«Мы ожидаем, что мировое производство в среднесрочной перспективе останется на значительно более низком уровне по сравнению с нашими прогнозами, которые мы делали до пандемии. Практически для всех стран это будет откат назад с точки зрения улучшения уровня жизни», — сообщила она.

Николай Стариков, в связи с этим заявлением напомнил о том, как в 1929 году в результате искусственного обрушения мировой экономики началась «великая депрессия». Именно в результате депрессии 30-х годов ХХ века, по его словам, к власти пришли экстремисты и мир оказался на пороге мировой войны.

«Это были последовательные шаги по переформатированию мировой политической и экономической системы», — подчеркнул Стариков.

В 2020 году, продолжил эксперт, происходит то же самое – под видом мер борьбы с реально существующей коронавирусной инфекцией мировая экономика была искусственно обрушена. Но обрушение экономики – это лишь способ достижения цели, отметил Стариков.

«А цели все те же – изменение статуса-кво в мировом масштабе», — объяснил он.

Ну а следующим этапом, по словам Старикова, станет война, которая всегда присутствует в планах «этих господ».

Напомним ранее Николай Стариков, рассуждая о происходящих вокруг России событиях в эфире радиостанции «Комсомольская правда», заявил, что внешние силы пытаются применить против нашей страны удушающую тактику «кольцо анаконды».

Они одну за другой поджигают молодые страны, которые образовались вокруг России после распада Советского Союза. И делается это ради того, чтобы убрать из большой международной политики конкурентов – Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС) и Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), инициатором создания которых в свое время выступила именно наша страна.