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22:44   13 Октября 2020
Политика

Вашингтон предложил Москве временно продлить СНВ-3

Вашингтон предложил Москве временно продлить СНВ-3

США выступили за продление Договора о мерах по сокращению стратегических наступательных вооружений с РФ. Об этом сообщил спецпредставитель хозяина Белого дома Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, передает РИА Новости.

Вашингтон выдвинул условие продления СНВ-3, которым стала заморозка российского ядерного оружия. Соединенные Штаты Америки также считают соглашение с Россией по стратегической стабильности в мире "джентльменским".

США готовы в двустороннем порядке с РФ заморозить свои ядерные арсеналы, отметил Биллингсли. В Вашингтоне отметили, что эти меры должны распространяться и на российское тактическое вооружение.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #вашингтон #снв-3

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