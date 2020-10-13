22:44 13 Октября 2020Политика
Вашингтон предложил Москве временно продлить СНВ-3
США выступили за продление Договора о мерах по сокращению стратегических наступательных вооружений с РФ. Об этом сообщил спецпредставитель хозяина Белого дома Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, передает РИА Новости.
Вашингтон выдвинул условие продления СНВ-3, которым стала заморозка российского ядерного оружия. Соединенные Штаты Америки также считают соглашение с Россией по стратегической стабильности в мире "джентльменским".
США готовы в двустороннем порядке с РФ заморозить свои ядерные арсеналы, отметил Биллингсли. В Вашингтоне отметили, что эти меры должны распространяться и на российское тактическое вооружение.