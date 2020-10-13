Депутаты Архангельска рассмотрят законопроект о стимулировании инвестиций

Инвесторам в Архангельской области предложили пересмотреть условия налогового вычета. Областное собрание депутатов рассмотрит законопроект, направленный на стимулирование инвестиций, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Вице-спикер Александр Дятлов выступил с законодательной инициативой, согласно которой предлагается предоставить инвестиционный налоговый вычет для тех, что жертвует денежные средства музеям, архивам и библиотекам. Кроме того, в эту категорию попадают и некоммерческие организации и фонды, занятые в сфере культуры.

Аналогичную поддержку получат налогоплательщики, финансирующие создание и развитие социальных, транспортных и коммунальных инфраструктур. Максимальная сумма учитываемых при вычете благотворительных взносов составляет 20 млн рублей.

Известно, что подобная практика уже вводится и применяется в других регионах России.