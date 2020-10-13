Минздрав Украины допустил закупку российской вакцины от COVID-19
Власти Украины допускают возможность приобретения вакцины от коронавирусной инфекции российского производства. Об этом заявил глава министерства здравоохранения страны Максим Степанов.
Глава украинского ведомства также назвал условие для закупки препарата в России. По его словам, эффективность вакцины не доказана — не было никаких международных исследований или заявлений от соответствующих организаций относительно достоверности слов Москвы о разработке. Если такие сведения появятся в министерстве, подтвержденные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), то Киев может начать говорить про закупку вакцины.
"Если такое случится (подтверждение от ВОЗ, прохождение всех стадий испытаний и доказательства безопасности), то мы будем говорить про закупку любой вакцины, не только российской", — отметил Степанов.