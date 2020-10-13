21:19 13 Октября 2020Технологии
Новые iPhone 12 получат магнитную зарядку MagSafe
Новые смартфоны iPhone от компании Apple получат уникальное зарядное устройство MagSafe. Об этом стало известно во время официальной презентации Apple, которая проходит в калифорнийской штаб-квартире компании.
Модели iPhone 12 можно будет заряжать с помощью магнитного коннектора MagSafe. Эта технология позволит заряжать смартфоны значительно быстрее, чем через обычный провод. С помощью коннектора также можно будет заряжать смарт-часы Apple Watch.
Вместе с iPhone 12 в наборе будет идти кабель USB-C Lightning. Адаптер для зарядки устройства пользователям придется покупать отдельно.