Новые iPhone 12 получат магнитную зарядку MagSafe

Новые смартфоны iPhone от компании Apple получат уникальное зарядное устройство MagSafe. Об этом стало известно во время официальной презентации Apple, которая проходит в калифорнийской штаб-квартире компании.

Модели iPhone 12 можно будет заряжать с помощью магнитного коннектора MagSafe. Эта технология позволит заряжать смартфоны значительно быстрее, чем через обычный провод. С помощью коннектора также можно будет заряжать смарт-часы Apple Watch.

Вместе с iPhone 12 в наборе будет идти кабель USB-C Lightning. Адаптер для зарядки устройства пользователям придется покупать отдельно.