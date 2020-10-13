Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
21:19   13 Октября 2020
Технологии

Новые iPhone 12 получат магнитную зарядку MagSafe

Новые iPhone 12 получат магнитную зарядку MagSafe

Новые смартфоны iPhone от компании Apple получат уникальное зарядное устройство MagSafe. Об этом стало известно во время официальной презентации Apple, которая проходит в калифорнийской штаб-квартире компании.

Модели iPhone 12 можно будет заряжать с помощью магнитного коннектора MagSafe. Эта технология позволит заряжать смартфоны значительно быстрее, чем через обычный провод. С помощью коннектора также можно будет заряжать смарт-часы Apple Watch.

Вместе с iPhone 12 в наборе будет идти кабель USB-C Lightning. Адаптер для зарядки устройства пользователям придется покупать отдельно.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#apple #iphone #MagSafe

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров