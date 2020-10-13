Стали известны характеристики новых iPhone 12 Pro и Pro Мaх

Стали известные некоторые параметры устройств iPhone 12 Pro и Pro Мaх, которых представители компании Apple презентовали 13 октября.

Разработчики оснастили новые iPhone 12 Pro и Pro Мaх тремя камерами, одна из которых обладает 65-мм фокусным расстоянием. Благодаря ей пользователи смогут делать видеозаписи в формате Dolby Vision HDR и редактировать ролики прямо на устройстве.

Кроме того, известно, что в гаджетах будет использоваться технология LiDAR. Размер iPhone 12 Pro Max составит 6,7 дюйма. Цены на устройства к настоящему моменту не разглашались, а предзаказ будет открыт уже 16 октября.