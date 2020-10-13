Apple презентовала iPhone 12 mini

Компания Apple провела презентацию новых устройств, в числе которых представила уменьшенную версию смартфона нового поколения iPhone 12.

Стоимость iPhone 12 mini составит 699 долларов, что по текущему курсу это примерно 53 843 рублей. В компании сообщили, что "младшая" модель сохранит все функции iPhone 12. Смартфон будет оснащен двумя камерами, которые позволят делать более качественные снимки даже в ночное время. Вся линейка смартфонов iPhone 12 будет поддерживать сеть пятого поколения.

Смартфон iPhone 12 mini может похвастаться специальным небьющимся стеклом, которое защитит его корпус от повреждений. Во время традиционной осенней презентации компания также рассказала, что новое устройство будет на 11% тоньше и на 15% легче и меньше iPhone 11.