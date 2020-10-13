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20:54   13 Октября 2020
Общество

Половина россиян не в состоянии разобраться с обновлениями своих гаджетов

Половина россиян не в состоянии разобраться с обновлениями своих гаджетов

Многие россияне испытывают трудности с освоением нового программного обеспечения для гаджетов и ряда программ, пишут "Вести Подмосковья".

Почти 50% из 1700 работников и руководителей малого и среднего бизнеса заявляют о трудностях при работе с обновленными программами. В то же время освоение нового софта с легкостью дается 40,6% сотрудникам. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провели разработчики ПО для управления бизнесом "Мегаплан".

Труднее всего сотрудникам офисов дается работа с таск-менеджерами. Также многим не дается Excel и прочие программы для создания таблиц. Сложности возникают и с CRM-системами. При этом основное большинство россиян (60%) спокойно использует офисное программное обеспечение.

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Автор: Кристина Мокроусова
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