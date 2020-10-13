Власти Петербурга поделились планами о развитии велоинфраструктуры

Исполняющий директор петербургского управления парковками Дмитрий Ваньчков принял участие в круглом столе по вопросам развития велосипедной инфраструктуры в Стокгольме и Ленобласти, говорится на сайте Комитета по транспорту Северной столицы.

Климатические особенности Петербурга и Стокгольма схожи, поэтому развитие велоинфраструктуры в Ленобласти представляет интерес для Северной столицы. Петербург разрабатывает сеть удобных и безопасных маршрутов для велосипедистов, рассказал Ваньчков. Власти Стокгольма в свою очередь планируют увеличить число перемещений на двухколесном транспорте до 20% к 2030 году.

Власти Петербурга и Ленобласти продолжают сотрудничество. Губернатор Северной столицы Александр Беглов и глава области Александр Дрозденко ранее договорились о введении единого льготного проезда для граждан. Это особенно актуально на фоне пандемии коронавирусной инфекции, когда горожане уезжают за город.