Вице-спикер Рады прокомментировал инициативу украинского президента

Опрос, который хочет провести президент Украины Владимир Зеленский, является своеобразным пробником референдума. Об этом заявил первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Украинский лидер ранее посоветовал согражданам прийти на избирательные участки 25 октября, где не только пройдут выборы, но и будут заданы "пять важных вопросов". Стефанчук считает, что инициатива Зеленского — это пробник референдума для определения тем, которые волнуют украинцев, пишет "Украина.ру".

Возможно, часть из "пяти важных вопросов" потом могут быть инициированы в порядке референдума, говорит депутат. В этой ситуации опрос не является законодательной процедурой, а преподносится как обычная инициатива. Эксперт назвал Зеленского неспособным и слабым президентом, сообщал телеканал "360".