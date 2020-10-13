Погребинский объяснил страхом перед США «отнявшийся ум» Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский несет «откровенную ерунду», отвечая на вопросы о выборах в США, заявил политолог Михаил Погребинский. В эфире телеканала «NewsOne» эксперт заметил, что глава страны очень боится сказать лишнее.

По словам политолога, Зеленскому навязали мысль, будто на предстоящих президентских выборах победит кандидат от Республиканской партии Джо Байден, чей сын замешан в скандале вокруг украинской компании Burisma Holdings.

Однако, как считает Погребинский, у действующего главы Белого дома Дональда Трампа шансы тоже неплохие.

«Но Зеленского убедили, поэтому он выкручивается, думает, что кругом дураки. Он говорит: я не хочу вмешиваться. Да ты же в другом месте говоришь – как я могу вмешаться, это не мое дело, это судебная власть должна рассматривать, есть ли там предмет – так он же запретил судебной власти рассматривать, это же ежу голому понятно!», — сказал Погребинский.

Ранее сенаторы-республиканцы выпустили доклад о том, что сын Байдена Хантер получал деньги от лиц, связанных с Коммунистической партией Китая, бизнесменов Украины и Казахстана, а также вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Сенаторы обратили внимание на то, что Байден-младший, работавший в украинской газодобывающей компании Burisma Holdings, своими действиями подрывал политику США в отношении Киева.

Хантер Байден входил в состав совета директоров Burisma (предположительно, для консультирования по вопросам корпоративного управления и прозрачности), когда владелец компаний Николай Злочевский, якобы, дал взятку размером 7 миллионов долларов чиновникам из аппарата генерального прокурора Украины Виталия Яремы, чтобы «закрыть дело против Злочевского».

Комментируя реакцию Зеленского, политолог обратил внимание на сказанную президентом глупость о том, что он не хочет вмешиваться в расследование по этому делу, которое ведется на Украине.

Так что он просто лжёт и, как говорится, ни в одном глазу, все всё прекрасно понимают. Естественно было бы сказать: я деталей не знаю, там наши правоохранители разбираются – было бы немного умнее, а он: я не хочу вмешиваться. То есть, не хватает ума, чтобы не сказать глупость. Ты не должен вмешиваться, вмешиваться должна судебная власть, у неё есть достаточно оснований, более того, всякие люди подавали в прокуратуры и так далее – так ты им запретил, все же это прекрасно понимают, потому и вопрос такой возникает», – заявил Погребински Источник: https://e-news.su/in-ukraine/352572-u-zelenskogo-ot-straha-pered-ssha-otnyalsya-um-pogrebinskiy.html © E-News.su

«Естественно было бы сказать: я деталей не знаю, там наши правоохранители разбираются – было бы немного умнее, а он: я не хочу вмешиваться. То есть, не хватает ума, чтобы не сказать глупость. Ты не должен вмешиваться, вмешиваться должна судебная власть, у нее есть достаточно оснований, более того, всякие люди подавали в прокуратуры и так далее – так ты им запретил, все же это прекрасно понимают, потому и вопрос такой возникает», — заключил эксперт.

Ранее Погребинский заявил, что единственным вариантом компромисса с республиками Донбасса для Киева может быть только потеря этих регионов.